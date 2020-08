Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - EC-Karten Betrug: Polizei bittet um Mithilfe

Bergisch Gladbach (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am 05.03. gegen 09:45 Uhr einem Senior während des Einkaufs in einem Supermarkt in Lustheide die Geldbörse gestohlen hat und kurz danach mit der entwendeten EC-Karte einen vierstelligen Betrag an einem Geldautomaten der Bensberger Bank auf der Bertram-Blank-Straße abhoben hat.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Person oder kann Angaben zur Identifizierung machen? Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. Anlage -2 Bilder - (ma)

