Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Münzgelddiebe an der Blumenwiese

Diebe haben in der Nacht von Sonntag auf Montag (03.08.) eine Münzgeldose an einer Blumenwiese in Obersteeg gestohlen.

Der Landwirt entnahm noch am späten Sonntagabend das Bargeld und hing die leere Dose wieder auf. Die Diebe machten sich die Mühe, das Schloss aufzubrechen. Ob in der Nacht überhaupt Geld in Dose war, ist fraglich.

Die Polizei RheinBerg sucht nun Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb) Anlage: -1- Foto mit montiertem Geldbehälter

