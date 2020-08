Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Radfahrer stürzt am Fußgängerüberweg

Bergisch Gladbach (ots)

Ein 66-jähriger Pedelec-Fahrer aus Bergisch Gladbach ist am Montagnachmittag (03.08.) in der Innenstadt verletzt worden.

Eine 64-jährige Opel-Fahrerin aus Bergisch Gladbach war gegen 16:20 Uhr auf der Straße An der Gohrsmühle in Richtung Driescher Kreisel unterwegs. Am Zebrastreifen kurz vor dem Kreisverkehr bemerkte sie den Radfahrer, der aus der Fußgängerzone kommend die Straße fahrend überqueren wollte. Die Opel-Fahrerin konnte noch rechtzeitig anhalten. Der 66-Jährige erschrak sich und stürzte dabei. Er wollte mit einer Handverletzung selbstständig zum Arzt gehen.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass die besonderen Schutzregelungen an einem Zebrastreifen nur für Fußgänger gelten. Fahrradfahrer müssen absteigen und schieben, wenn sie den Vorrang gegenüber den Autofahrern genießen wollen. Eine Ausnahmeregelung ist z.B. die Radwegführung am "Turbo-Kreisel", wo den Radfahrern mit Beschilderungen und Markierungen auf der Straße der Vorrang eingeräumt wird. (rb)

