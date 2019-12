Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Omnibuskontrollen durch die Verkehrspolizei

Karlsruhe (ots)

Am Sonntag führten Beamte der Verkehrspolizei am Busbahnhof in Karlsruhe Kontrollen durch. Zwischen 09.00 Uhr und 15.30 Uhr wurden 14 Busse die im Fernlinienverkehr unterwegs waren kontrolliert. Lediglich vier Omnibusse blieben ohne Beanstandungen. 22 Fahrer müssen mit einer Anzeige rechnen, da sie die Lenk- und Ruhezeiten nicht beachtet hatten. Der Fahrer eines ukrainischen und der Fahrer eines mazedonischen Reisebusses waren seit mehr als 30 Stunden ohne ausreichende Pausen unterwegs. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde die Weiterfahrt vier weiteren Fahrern von Bussen untersagt, da erforderliche Genehmigungen fehlten. Insgesamt wurden 30 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrer und Unternehmer eingeleitet und Sicherheitsleistungen von 10.500 Euro erhoben.

