Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahrraddiebstahl in Jever - verschlossenes schwarzes Herrenrad entwendet - Polizei sucht das Fahrrad und Zeugen

Jever (ots)

Am Dienstag, 21.07.2020, wurde in der Zeit zwischen 07:10 Uhr und 18:30 Uhr ein verschlossenes schwarzes Herrenrad des Herstellers VICTORIA entwendet. Dieses war im Bereich der Sillensteder Straße/Erlenweg abgestellt.

Zeugen, die an dem Tag in dem Bereich Verdächtiges beobachten konnten oder Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzten.

