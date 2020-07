Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Erneuter Einbruchsversuch in eine Gaststätte in Wilhelmshaven - Polizei bittet um Aufmerksamkeit und um Zeugenhinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Sonntag, 26.07.2020, in die Räumlichkeiten eines an der Rüstersieler Straße gelegenen Sport- und Veranstaltungszentrums einzubrechen. Mögliches Diebesgut ist derzeit nicht bekannt. Zuletzt kam es letzte Woche durch ein gekipptes Fenster zu einem Eindringen in die Räumlichkeiten, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4660379. Zeugen, die in den Nächten etwas festgestellt haben oder beobachten können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

