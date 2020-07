Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Personenkontrolle in einem Innenhof in Wilhelmshaven - Polizei stellt eine Klapptrittleiter sicher und sucht den Eigentümer

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstagabend, 25.07.2020, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 20:00 Uhr in einem Innenhof in der Peterstraße eine Personenkontrolle durch.

Während der polizeilichen Maßnahmen erschien eine männliche Person mit einem Fahrrad und einer Klapptrittstehleiter über der Schulter.

Der 34-Jährige wurde kontrolliert und zur Herkunft der Leiter befragt, konnte den Beamten jedoch keine plausible Erklärung geben.

Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass die Leiter aus einer Straftat stammt, so dass sie zur weiteren Überprüfung sichergestellt wurde.

Bei der Leiter handelt es sich um eine Klapptrittleiter aus Aluminium mit sechs Stufen von der Firma Strüwer.

Der Eigentümer bzw. Zeugen, die nähere Angaben zur möglichen Herkunft der Leiter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell