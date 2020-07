Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufmerksamer Zeuge und couragierter Fahrzeughalter in Sande - Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug eingeleitet

Sande (ots)

Am Samstagabend, 25.07.2020, wurden zwei Jugendliche von einem aufmerksamen Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich auf dem Parkplatz am Sander See (Loppelter Weg) auffällig verhielten. Einem der beiden fiel offensichtlich auf, dass die Tür eines Pkw nicht verschlossen war, so dass dieser die Tür öffnete und aus dem Fahrzeug die hinterlassene Handtasche entwendete. Anschließend flüchteten beide in ein angrenzendes Maisfeld und wurden kurze Zeit später vom mittlerweile eingetroffenen Geschädigten beim Verlassen des Feldes bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen die beiden 15- bzw. 17-jährigen aus Sande und Jade kommenden Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl aus Kraftfahrzeugen eingeleitet, die Ermittlungen, insbesondere zur Tatbeteiligung dauern an.

