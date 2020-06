Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Niederschlettenbach (ots)

Gegen 12.20 Uhr befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer aus dem Rheinpfalzkreis die L 490 von Erlenbach kommend in Richtung Niederschlettenbach. In einer Rechtskurve überholte der Motorradfahrer einen vorausfahrenden Pkw und geriet nach dem Wiedereinscheren auf den Grünstreifen rechts der Fahrbahn. Hierdurch verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte im Anschluss auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen im Thorax- und Wirbelsäulenbereich zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Lebensgefahr bestand nicht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Motorradrades war die L 490 für eine Stunde gesperrt. |pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391-916-201





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell