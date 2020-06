Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dreister Diebstahl aus offenem Taxi

Zweibrücken (ots)

Am 08.06.2020 gegen 01:00 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter am Zentralen Omnibusbahnhof aus einem wartenden Taxi die Geldbörse des Taxifahrers sowie dessen Smartphone, während der Fahrer am Heck des Taxis stand und sich mit einem Kollegen unterhielt. Der Dieb öffnete im Vorbeigehen blitzschnell die Beifahrertür des Taxis und ergriff die beiden Gegenstände. Dann flüchtete er zu Fuß über die Fruchtmarkstraße und die Bergstraße in die Alte Ixheimer Straße, wo der ihn verfolgende Taxifahrer seine Spur verlor.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Junger Mann, ca. 170 cm groß, dünn, schwarze, etwas längere Haare, bekleidet mit Jeans und schwarz-brauner Lederjacke.

Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf insgesamt ca. 400 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht weitere Zeugen der Tat. | pizw

