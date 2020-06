Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht Am Häusel

Pirmasens (ots)

Ein vor dem Anwesen "Am Häusel 165" geparkter Ford Ranger wurde am Sonntagabend auf der Fahrerseite von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Halter habe gegen 22:45 Uhr einen Knall gehört und sei sofort auf die Straße gelaufen, habe aber den Verursacher nicht mehr sehen können. Fast zeitgleich teilte eine Zeugin telefonisch mit, dass ein Transporter in auffälliger Fahrweise und ohne Licht in der Straße "Am Sommerwald" in Richtung Tierheim unterwegs sei. Dieser Transporter konnte nicht mehr festgestellt werden. Möglicherweise handelte es sich um das unfallverursachende Fahrzeug. Die Schadenshöhe am Ford Ranger wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell