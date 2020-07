Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Beim Diebstahl an einer Tankstelle erwischt - Korb am Rollator wurde genutzt

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag, 26.07.2020, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Diebstahl, der sich in einer Tankstelle in der Freiligrathstraße ereignete.

Gegen 14:30 Uhr betrat eine Frau mit ihrem Rollator das Geschäft und nahm aus dem Verkaufsregal zwei Flaschen Alkoholika und legte beides in den Korb ihres Rollators.

Sie verließ das Tankstellengebäude, ohne die entnommene Ware zu bezahlen, wurde jedoch nur kurze Zeit später vom Verkaufspersonal angesprochen.

Gegen die geständige 54-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Ware verblieb im Geschäft.

