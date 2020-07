Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall in Jever - Kind wurde schwerstverletzt - Straße derzeit vollgesperrt

Jever (ots)

Am Dienstagvormittag, 28.07.2020, kam es in Jever gegen 10:40 Uhr in der Wittmunder Straße/Ziegelhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwerstverletzt wurde. Nach derzeitigem Sachstand nutzte ein 4-jähriges Kind mit seinem Fahrrad den dortigen Fußgängerüberweg und wurde dabei von einem aus Richtung Wittmund in Richtung Stadtmitte Jever kommenden Pkw erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind schwerstverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die Wittmunder Straße ist derzeit im Bereich Blaue Straße bis zur Ziegelhofstraße vollgesperrt, die Maßnahmen zur Unfallaufnahme dauern an.

