Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Rasenmäher entwendet

Odenthal (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 20:30 Uhr, und Dienstag (04.08.), 17:00 Uhr, brachen unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise eine Gartenlaube in der Bergstraße auf und entwendeten einen Rasenmäher sowie mehrere Gießkannen. Der oder die Täter versuchten außerdem in die Wohnung des Geschädigten zu gelangen,es blieb jedoch bei dem Versuch.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell