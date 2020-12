Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Achdorf

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autos stoßen frontal zusammen - Totalschaden (03.12.2020)

BlumbergBlumberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 18.000 Euro ist es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Kreisstraße 5742 zwischen Achdorf und Fützen gekommen. Eine 52-jährige Opel Mokka Fahrerin und eine 37-jährigen Fahrerin in einem Mazda 3 kamen sich auf einer engen Straße entgegen. Da beide nicht weit genug rechts fuhren, stießen sie frontal zusammen. Verletzt wurde niemand. Eines der beiden Unfallfahrzeuge rutschte nach dem Aufprall eine Böschung hinunter. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ebenfalls Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand am Mazda.

