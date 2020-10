Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Person stirbt bei Verkehrsunfall auf A66 - Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens

Wiesbaden (ots)

A 66, zwischen Diedenbergen und Hofheim, Fahrtrichtung Frankfurt, Samstag, 10.10.2020, gegen 13.25 Uhr

(pa)Am Samstagnachmittag kam es auf der A66 bei Hofheim am Taunus zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Das Unfallgeschehen ereignete sich gegen 13:25 Uhr zwischen den Anschlussstellen Diedenbergen und Hofheim in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Ein Sportwagen der Marke Lamborghini, gefahren von einem 29 Jahre alten Mann, prallte aus bislang noch ungeklärten Gründen gegen die Mittelleitplanke und kollidierte anschließend mit einem Skoda. Beide Fahrzeuge gerieten in Vollbrand. Die Person am Steuer des Skodas verstarb noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Identifizierung dauern derzeit noch an.

Der Fahrer des Lamborghinis kam verletzt in ein umliegendes Krankenhaus und wurde im Anschluss an die Behandlung vorläufig festgenommen.

Weitere Unfallbeteiligte waren ein 55-jähriger Opelfahrer und ein 47-jähriger Fahrer eines Peugeots, die beide zur ärztlichen Behandlung ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, sowie ein 18-jähriger Fahrer eines Audis, der unverletzt blieb.

Zeugenaussagen zufolge soll dem Unfall ein illegales Autorennen vorausgegangen sein, an dem drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein sollen. Hierbei soll es sich neben dem verunfallten Lamborghini um einen weiteren Sportwagen desselben Herstellers sowie einen Porsche gehandelt haben. Beide Fahrzeugführer sollen von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen sowie die beteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Frankfurt für mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnten noch am Samstagabend der gesuchte Lamborghini in einem Hofheimer Stadtteil und der Porsche in Nordrhein-Westfalen sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu den Fahrern dauern an.

Die Hofheimer Kriminalpolizei bittet mögliche Unfallzeugen sowie Personen, denen die drei Sportwagen im Vorfeld aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

