POL-WI-PvD: Leichtverletzte nach Verkehrsunfall, Wiesbaden, Wielandstraße Ecke Konrad-Adenauer-Ring, 10.10.2020, gg. 09.45 Uhr

Wiesbaden (ots)

(kk)Am Samstagmorgen kam es im Einmündungsbereich Konrad-Adenauer-Ring / Wielandstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Beteiligte, darunter auch ein 3-jähriges Kind, leicht verletzt wurden. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass eine 25-Jährige mit ihrer Mercedes A-Klasse den Konrad-Adenauer-Ring aus Richtung Biebricher Allee in Fahrtrichtung Wielandstraße befahren hatte. Zeitgleich habe ein 35-Jähriger mit seinem 3-jährigen Kind in einem Ford-Focus den Konrad-Adenauer-Ring in entgegengesetzter Richtung befahren und habe in die Wielandstraße abbiegen wollen. Hierdurch stießen beide Fahrzeuge zusammen, wobei alle Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Sie wurden in umliegenden Krankenhäusern gebracht.

