Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Anhänger von Holztransporter umgekippt-Fußgängerin verletzt

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Mainzer Str./Kasteler Str., Samstag, 10.10.2020, 17.02 Uhr

Am Samstagnachmittag um 17.02 Uhr ist in der Kasteler Straße eine 21- jährige Passantin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Beim Linksabbiegen von der Mainzer Straße in die Kasteler Straße ist der Anhänger eines Holztransporters unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich aus bislang unbekannten Gründen umgekippt und hatte hierbei auf dem Hänger befindliche Holzstämme verloren. Bei dem Unfall wurde die Passantin, die an der dortigen Bushaltestelle wartete, von einem Baumstamm erfasst und schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Der 28-jährige Fahrer des LKW aus dem Rheingau-Taunus-Kreis hatte angegeben, dass er aufgrund eines zu spät wahrgenommenen PKW im sogenannten toten Winkel ein Ausweichmanöver habe machen müssen, in dessen Folge der Anhänger umgekippt sei. Zeugen wiederrum hatten angegeben, dass der LKW mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich gefahren sei. Die Kasteler Straße musste während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger beauftragt, um das Unfallgeschehen zu begutachten. Der LKW wurde durch die Polizei sichergestellt. An dem Buswartehäuschen und dem Anhänger des LKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten Hinweise an das 5. Polizeirevier unter 0611 - 3452540 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - PvD

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden



Telefon: (0611) 345-0

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell