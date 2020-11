Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen

WiesbadenWiesbaden (ots)

Am Montag kam es in der Eisenbahnstraße in Mainz-Kastel zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 31-jährige Frau aus Wiesbaden befuhr mit ihrem schwarzen Golf gegen 17.00 Uhr die Eisenbahnstraße in Richtung Hochheimer Straße und beabsichtigte nach links in die Klober Straße abzubiegen. Um einen Fußgänger passieren zu lassen, bremste sie ihr Fahrzeug ab und kollidierte im Einmündungsbereich mit einem entgegenkommenden silbernen Mercedes. Der Golf wurde dabei gegen einen Ampelmast geschleudert, der daraufhin umknickte und splitterte. Splitter der Ampel beschädigten ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Die 25 Jahre alte Fahrerin des Mercedes sowie ihre 42 und 18 Jahre alten Mitfahrerinnen als auch die Golffahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Durch die Sperrung der Fahrbahn während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

