Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Ergebnisse der zielgerichteten Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Tuning/Raser/Poser", Wiesbaden, Samstag auf Sonntag, 31.10.2020 bis 01.11.2020, von 16:00 Uhr bis 01:00 Uhr

WiesbadenWiesbaden (ots)

(Fu) Am Samstag, 31.10.2020, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 01.11.2020, 01:00 Uhr, wurden im Stadtgebiet Wiesbaden Kontrollen im Hinblick auf "Tuning/Raser/Poser" durchgeführt. In der genannten Zeit wurden insgesamt vier Fahrzeuge und fünf Personen einer Kontrolle unterzogen. Es wurden zwölf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Eine Kontrolle führte dazu, dass das Fahrzeug zwecks Einziehung beschlagnahmt wurde. Der Fahrzeugführer konnte zudem keinen Führerschein vorweisen. Diesen hatte er vor einigen Monaten nach einem illegalen Autorennen in Wiesbaden abgeben müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - PvD

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden



Telefon: (0611) 345-0

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell