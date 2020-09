PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag Pressebericht der PD Limburg vom 15.09.2020

Limburg (ots)

Mahnwache in 65549 Limburg, Europaplatz

Am 15.09.2020 fand in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.45 Uhr in Limburg auf dem Europaplatz eine Mahnwache aus Anlass "Hilfe für die Flüchtlinge auf Moria" mit ca. 50 Teilnehmern statt. Während der Veranstaltung wurden die Einsatzkräfte der Polizei auf eine Person aufmerksam gemacht, welche den Hitlergruß gezeigt hatte. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 34- jähriger Mann aus Limburg festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

