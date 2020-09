PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressebericht der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom Sonntag, 13.09.2020

Limburg (ots)

Körperverletzung und Verstoß gg. Waffengesetz

Ort: Limburg, Graupfortstraße Zeit: Samstag, 12.09.2020, 03.15 Uhr

Ein 17 - jähriger aus Hadamar hat bei Streitigkeiten mit einem 21 - jährigen, der ebenfalls in Hadamar wohnt, mit einer Schusswaffe in die Luft geschossen. Vermutlich handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Nach der Schussabgabe hat der der junge Mann seinem Kontrahenten dann noch einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und ist geflüchtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wohnung

Sa. 12.09.2020 - 08:00 Uhr - 16:00 Uhr 65614 Beselich, Lerchenweg

In einem Mehrfamilienhaus wurde die Wohnungstür der Dachgeschosswohnung aufgebrochen und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Vermutlich wurde jedoch durch die unbekannten Täter nichts entwendet.

Körperverletzung

Sonntag, 13.09.2020, 06.35 Uhr Limburg - Staffel, Elzer Straße 2

Ein 20 - jähriger aus Frankfurt geriet vor einer Diskothek in Staffel mit einem 24 - jährigen aus Selters und einer 24 - jährigen aus Hünfelden in Streit. Im Verlauf des Streits schlug der junge Mann dann mit der Faust auf seine Kontrahenten ein und verletzte diese dabei leicht. Er wurde durch die hinzugezogene Polizei dann nach einer kurzen Flucht zu Fuß festgenommen und zwecks Identitätsfeststellung zur Polizeistation Limburg verbracht. Hier konnte ein Atemalkoholtest durchgeführt werden der ergab, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde eine Strafanzeige gegen den jungen Mann erstattet. Er wurde nach der Personalien Feststellung entlassen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freitag, 11.09.2020, 12.13 Uhr Hadamar, Schulstraße 5 - 7

Beim rückwärts Ausparken übersah ein 51 - jähriger aus Nentershausen einen 72 - jährigen aus Hadamar. Dieser stürzte dabei zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zum Krankenhaus nach Limburg zwecks weiterer Behandlung transportiert.

