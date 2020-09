Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.09.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Bereits am Montag vergangene Woche, dem 24. August, kollidierten zwei Pkw in einem Kreisverkehr in Buchen. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Toyota gegen 11.45 Uhr in den Kreisverkehr in der Vorstadtstraße. Hierbei übersah er vermutlich den bereits im Kreisverkehr fahrenden Seat einer 24-Jährigen. Beide Fahrzeuge prallten zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Unter Drogeneinfluss gefahren

Eine 26-Jährige steht in dem Verdacht am Dienstagnachmittag unter der Beeinflussung von Drogen ihren Mercedes in Mosbach-Neckarelz gefahren zu haben. Gegen 15 Uhr wurde die Frau mit ihrem Wagen in der Torhausstraße kontrolliert. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass die 26-Jährige unter dem Einfluss von Drogen steht. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Die Frau musste daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Höpfingen-Waldstetten: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter war am Montagabend mit seinem Fahrzeug an einem Verkehrsunfall bei Waldstetten beteiligt und fuhr davon. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem VW auf der Landstraße 577 von Waldstetten in Richtung Walldürn. Nach dem Ortsausgang kam ihm ein weißer Kastenwagen entgegen. Im Bereich der dortigen Kurve prallten die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge zusammen. Während der VW-Fahrer sein Auto wendete und zur Unfallstelle zurückkehrte, fuhr der Transporter weiter. Durch den Unfall entstand an dem VW ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 9040, zu melden.

Mosbach: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein Unbekannter beschädigte von Montag auf Dienstag mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw in Mosbach. Zwischen 11 Uhr am Montag und 6 Uhr am Dienstag stand der graue Skoda Oktavia auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Hauptstraße. In diesem Zeitraum touchierte der Unfallverursacher, vermutlich beim Aus- oder Einparken, mit seinem Gefährt das Auto. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtet den Unfall und hängte ein Zettel mit dem Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges an die Windschutzscheibe des Skoda. Die Polizei sucht nun explizit den Zeugen, der den Unfall gesehen hat und den Zettel schrieb. Dieser wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Betrunken von der Fahrbahn abgekommen und Unfall verursacht

Ein 19-Jähriger verursachte unter dem Einfluss von Alkohol einen Unfall in Mosbach. Gegen 3 Uhr am frühen Donnerstagmorgen befuhr der Mann mit seinem VW die Waldsteige. Hierbei kam er aus bislang ungeklärten Ursache von der Fahrbahn ab und prallte vermutlich gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug massiv beschädigt. Der 19-jährige wurde glücklicherweise bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Der während der Unfallaufnahme durchgeführte Alkoholtest ergab knapp 1,2 Promille. Im Anschluss ging es für den Fahrer zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Nun muss der 19-Jährige mit einer Strafanzeige wegen der Straßenverkehrsgefährdung und mit Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell