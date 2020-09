Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.09.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Unfall im Kreisverkehr

In einem Igersheimer Kreisverkehr kam es am Mittwochmorgen zum Unfall. Gegen 6.20 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Opel in dem Kreisverkehr, der die Hermann-von-Mittnacht-Straße, die L2251 und die Kreisstraße zwischen Igersheim und Igersheim-Neuses miteinander verbindet. Ein 68-Jähriger Volvo-Fahrer übersah wohl den Opel im Kreisverkehr und fuhr ebenfalls in diesen ein. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei der Schäden in Höhe von insgesamt rund 11.500 Euro entstanden.

Bad Mergentheim: Müllsünder ermittelt

Am Dienstag fiel Zeugen auf, dass an den Altglas- und Altkleidercontainern in der Igersheimer Straße in Bad Mergentheim illegal Abfall entsorgt wurde. Ein 67-Jähriger konnte von der Polizei als Verursacher ausgemacht werden, da er ein Namensschild mit seinen Kontaktdaten gleich mitentsorgt hatte. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

