Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.09.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim-Meimsheim: Geldautomat gesprengt

Mit einem lauten Knall wurden Anwohner der Lindenstraße in Brackenheim-Meimsheim am frühen Donnerstagmorgen geweckt. Zwei Unbekannte hatten gegen 2 Uhr einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt und waren danach mit Diebesgut geflüchtet. Bereits einige Zeit zuvor betrat einer der Täter die Bank und machte sich an dem Automaten zu Schaffen. Wenige Minuten nach 2 Uhr kam es dann zur Explosion, bei der neben dem Geldautomaten, auch die Glasfront der Bankfiliale zu Bruch ging. Die Täter flüchteten mit einer bislang unbekannten Summe an Bargeld. In der Bank entstanden Schäden, die auf rund 100.000 Euro geschätzt werden. Die Polizei fahndete in der Nacht mit mehreren Streifen und einem Helikopter nach den Tätern. Da diese bislang nicht gefunden werden konnten, wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Zeugen, die in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen machen konnten, mögen sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Weinsberg: Teurer Auffahrunfall

Vermutlich weil ein 22-jähriger VW-Fahrer nicht aufmerksam genug war, kam es am späten Mittwochnachmittag bei Weinsberg zu einem Unfall. Der junge Autofahrer war gegen 17.30 an der Anschlussstelle Weinsberg/Ellhofen von der Autobahn 81 abgefahren und wollte an der Einmündung auf die B39 a nach rechts in Richtung Ellhofen abbiegen. Dabei fuhr er wohl aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt haltenden Ford eines 45-Jährigen. Bei der Kollision entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro an den beiden Fahrzeugen. Der VW musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt.

Kirchardt: Audi komplett zerkratzt

Ein vor dem Rathaus in Kirchhardt geparkter Audi A4 wurde über das vergangene Wochenende von Unbekannten komplett zerkratzt. Der Wagen stand von Freitag bis Montag unbewegt in der Goethestraße. In diesem Zeitraum muss eine Person mit einem unbekannten Gegenstand den Wagen beschädigt haben. Die Motorhaube, der vordere rechte Scheinwerfer, die rechten Kotflügel und die Türen auf der rechten Fahrzeugseite fielen der Zerstörungswut des Unbekannten zum Opfer. Insgesamt entstanden an dem Audi Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise darauf haben wer den Wagen zerkratzt hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Neuenstadt am Kocher: Verhinderter Koch in Polizeigewahrsam

Auf einem Herd vergessenes Essen löste am späten Mittwochabend in Neuenstadt am Kocher einen Einsatz der Feuerwehr aus. Ein 23-Jähriger hatte sich etwas zu Essen gemacht, dieses jedoch vergessen. Weil sich Rauch bildete und der Brandmeldealarm ausgelöst wurde, rückte die Freiwillige Feuerwehr Neuenstadt an. Die öffnete die Tür zu der Wohnung in der Neckarsulmer Straße und fand den 23-Jährigen darin schlafend vor. Anstatt sich über die Rettung aus der verrauchten Wohnung zu freuen wurde der augenscheinlich betrunkene junge Mann aggressiv gegenüber der eingesetzten Polizeistreife und den anderen Hausmitbewohnern. Einen Alkoholtest verweigerte er. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Neckarsulm verbringen.

Bad Friedrichshall: Auto versus Motorrad

In Bad Friedrichshall prallten am Mittwochnachmittag ein Auto und ein Motorrad zusammen. Ein 59-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad die Kocherwaldstraße in Richtung Heuchlingen entlang, als er an der Kreuzung mit der Max-Eyth-Straße mehrere dort an der Ampel stehende Autos links überholte. Zeitgleich bog ein 28-Jähriger mit seinem Audi aus der Max-Eyth-Straße nach links in die Kocherwaldstraße und stieß mit dem überholenden Motorradfahrer zusammen. Der 59-Jährige prallte gegen die Fahrzeugfront und Windschutzscheibe des Audis, überstand den Unfall jedoch glücklicherweise unverletzt. Auch der Audi-Fahrer machte keine Verletzungen geltend. Die beiden Fahrzeuge mussten allerdings abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

