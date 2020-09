POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2020 Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2020 Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Unter Drogen einen Unfall verursacht

Ein 17-Jähriger verursachte am Dienstagmorgen einen Unfall und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen. Gegen 8.15 Uhr befuhr der junge Mann, der eine Prüfbescheinigung des "Begleitenden Fahrens" besaß, mit seinem Honda die Austraße in Öhringen. Auf der Höhe eines Baumarktes überholte er den BMW einer 21-Jährigen. Beim Wiedereinscheren touchierte der 17-Jährige mit seinem Auto den Pkw der Frau. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf, dass der Fahrer des Honda unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Im Anschluss wurde dem 17-Jährigen eine Blutentnahme im Krankenhaus entnommen. Nun kommt eine Anzeige auf ihn zu und er muss mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Forchtenberg: Hoher Sachschaden nach einem Verkehrsunfall

Auf mindestens 20.000 Euro wird der Sachschaden eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Forchtenberg geschätzt. Eine 77-Jährige war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Mercedes in Forchtenberg unterwegs. In der Teslastraße kam die Frau mit ihrem Pkw, vermutlich durch eine medizinische Ursache, nach links von der Fahrbahn ab, überrollte mehrere "Poller" eines Autohauses und prallte gegen einen geparkten BMW. Durch den Aufprall wurde der abgestellte Wagen mehrere Meter auf die angrenzende Grünfläche geschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Forchtenberg: Unfallbeteiligter geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag war ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an einem Unfall zwischen Sindringen und Eichach beteiligt und flüchtete von der Unfallstelle. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Kastenwagen gegen 15 Uhr den Ortsverbindungsweg in Richtung Sindringen. Hierbei kam ihm ein weißer Ford entgegen. Die beiden Fahrzeuge touchierten sich. Der Unfallbeteiligte hielt daraufhin mit seinem Ford nicht an und fuhr weiter in Richtung Eichach. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem weißen Ford machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

