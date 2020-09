Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Bad Rappenau: Unfall an der roten Ampel

Mit dem Krankenwagen wurde eine 26-Jährige nach einem Unfall am Dienstagabend bei Bad Rappenau-Bonfeld in eine Klinik gebracht. Ein 25-Jähriger fuhr gegen 22 Uhr mit seinem Audi auf der Landstraße zwischen Bonfeld und Fürfeld. An der Autobahnanschlussstelle Bad Rappenau übersah der Mann wohl, dass die Ampel für ihn rot zeigte und dort bereits der VW eines 21-Jährigen wartete. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Autos, bei der sich sowohl die 26 Jahre alte Beifahrerin im Audi, als auch der VW-Fahrer leichte Verletzungen zuzogen. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich insgesamt auf circa 20.000 Euro.

Heilbronn: Auto beschädigt und abgehauen

Ein roter VW Polo, der auf den Parkplätzen vor dem Heilbronner Bahnhof stand, wurde am Dienstag von einem Unbekannten beschädigt. Der Kleinwagen war in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Bahnhofsstraße geparkt. In diesem Zeitraum blieb wohl ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken am Heck des VWs hängen und fuhr daraufhin einfach davon ohne den Schaden zu melden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 2.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 2500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Einbrecher in Firmengebäude

Eine Firma in Heilbronn-Sontheim wurde in der Nacht auf Dienstag zum Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäude in der Kreuzäckerstraße und durchsuchten im Inneren mehrere Büros. Die Diebe stahlen Bargeld und elektronische Geräte und flüchteten im Anschluss vermutlich durch einen Notausgang. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Auch der Wert des Diebesgutes liegt im vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die in der Zeit von Montagabend, 19.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7.00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen in der Kreuzäckerstraße machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn: Stadtbahn fährt gegen Auto

Am Montagabend kam es in Heilbronn zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem PKW. Eine 83-Jährige fuhr in ihrem Opel gegen 18.30 Uhr auf der Weinsberger Straße und musste auf der vielbefahrenen Strecke verkehrsbedingt anhalten. Da der Verkehr nur zäh floss, war die Straße bei der Ankunft der Stadtbahn noch nicht frei. Der Lenker der Straßenbahn erkannte den stehenden Corsa wohl zu spät und fuhr auf diesen auf. Glücklicherweise wurde weder die Seniorin, noch einer der Insassen der Stadtbahn bei dem Unfall verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

