POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81 / Widdern: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Ein Sattelzug verunfallte am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Widdern. Gegen 9 Uhr befuhr der 21-Jährige die Autobahn mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Stuttgart, als sein Gefährt plötzlich nach rechts zog. Dadurch kam der Sattelzug mit Siloanhänger in den Grünstreifen und kippte um. Das Fahrzeuggespann blieb auf dem Standstreifen und der rechten Fahrspur liegen. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Bergung des Sattelzugs musste Spezialgerät anrücken, um die circa 25 Tonnen Gipspulver in dem Silo abzupumpen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war vermutlich ein technischer Defekt die Ursache des Unfalls. Im Zeitraum der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur der Autobahn und während des Wiederaufstellens des Lkw kurzzeitig die komplette Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Momentan ist die rechte Fahrspur der Autobahn aufgrund der laufenden Bergungsmaßnahmen gesperrt. Diese werden vermutlich bis in die Abendstunden andauern.

