POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn-Altheim: Fenster eingeschlagen - Zeugen gesucht!

Unbekannte beschädigten zwischen Freitagmittag und Samstagmittag eine Scheibe der Grundschule in Walldürn-Altheim. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu der Schule in der Straße "An den Hofäckern" und schlugen an der Rückseite des Gebäudes die Fensterscheibe ein. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen der Tat oder Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282 926660, zu melden.

Neckarzimmern: Gekifft und dann gefahren

Obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand, war am Montagvormittag ein 27-Jähriger mit seinem Pkw in Neckarzimmern unterwegs. Gegen 11.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem Peugeot in der Hauptstraße. Hierbei kam der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung auf. Ein Drogentest bestätigte die Vermutung. Anschließend ging es für den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Mosbach: Parkplatzunfall mit hohem Sachschaden

Durch einen Verkehrsunfall auf einem Kundenparkplatz entstand am Montagvormittag hoher Sachschaden. Gegen 10.45 Uhr parkte eine 24-Jährige mit ihrem Suzuki auf dem Parkplatz in der Pfalzgraf-Otto-Straße aus. Zum gleichen Zeitpunkt wollte ein 80-Jähriger mit seinem BMW auf der gegenüberliegenden Seite einparken. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Ravenstein: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen kollidierten auf der Landstraße 515 ein Pkw mit einem Lkw. Gegen 7.30 Uhr kam ein 49-jähriger Audi-Fahrer mit seinem Wagen in einer Kurve zwischen Erlenbach und Oberndorf auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Lkw eines 48-Jährigen zusammen. Durch den Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge waren beide Fahrspuren blockiert und die Landstraße bis 10 Uhr komplett gesperrt.

