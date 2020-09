POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Eberstadt: Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat sich in der Nacht auf Dienstag zahlreiche Gebäude und Fahrzeuge in Eberstadt vorgenommen. Ein Zeuge konnte den Täter dabei beobachten, wie dieser sich gegen 4 Uhr an einem Fenster seines Wohnhauses in der Mühlsteige zu schaffen machte. Der Zeuge nahm die Verfolgung des vermummten Mannes auf, konnte diesen jedoch nicht erwischen. Der Einbrecher ließ sich durch diese Begegnung jedoch nicht von weiteren Taten abhalten. In der Mühlsteige brach der Unbekannte ein Fenster zu einem weiteren Wohnhaus und ein Auto auf. Außerdem drang der Täter unter anderem in einen Weinbaubetrieb in der Lennacher Straße ein und hinterließ dort Sachschäden in Höhe von rund 7.000 Euro. Auch in einen Kindergarten in der Schmalbachstraße stieg der Täter ein und durchsuchte dort die Räumlichkeiten. Ein Auto, das in der Schmalbachstraße stand, wurde ebenfalls zum Ziel des Unbekannten und auch in der Hauptstraße und der Mühlstraße machte sich der Unbekannte ans Werk. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag eine verdächtige Person beobachten oder sonstige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

A6/ Weinsberg: Unfall vor Elefantenrennen

Weil ein LKW-Fahrer beim Spurwechsel wohl nicht aufpasste, kam es am Montagmorgen auf der A6 zum Unfall. Der 46-Jährige wollte mit seinem Laster um kurz vor 10 Uhr einen weiteren LKW überholen und scherte deshalb von der rechten auf die mittlere Spur aus. Dabei übersah er vermutlich den dort fahrenden BMW eines 30-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der an beiden Fahrzeugen ein Schaden von je rund 5.000 Euro entstand. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Kirchardt: Bankautomat im Visier von Kriminellen

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Geldautomaten in Kirchardt aufgebrochen. Die Täter machten sich gegen Mitternacht an dem Automaten, der in der Hauptstraße in einem Container steht, zu schaffen und öffneten diesen teilweise. Ob Geld entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine Fahndung mit mehreren Streifen, Kräften der Polizeihundeführerstaffel und einem Polizeihubschrauber blieb zunächst ergebnislos. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag in und um Kirchhardt verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese der Kriminalpolizei in Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 mitzuteilen.

Schwaigern: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Zwei Autofahrer wurden am Montagmorgen bei einem Unfall bei Schwaigern verletzt. Eine 26-Jährige fuhr gegen 7 Uhr in ihrem Opel auf der Kreisstraße zwischen Schwaigern-Niederhofen und Schwaigern-Stetten. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Kleinwagen ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte der Corsa mit dem entgegenkommenden Nissan eines 56-Jährigen zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge konnten nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf knapp 11.000 Euro.

Heilbronn: Fahrradfahrer übersehen

Im Kreisverkehr in der Heilbronner Rötelstraße verunfallte am Montagabend ein Fahrradfahrer. Der 43-Jährige radelte gegen 20.45 Uhr im Kreisverkehr, als eine 39-Jährige mit ihrem Dacia in diesen einfahren wollte. Die Frau bemerkte den Radfahrer wohl nicht, sodass es zur Kollision kam. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Heilbronn: Kradfahrer verletzt

Weil ein Roller-Fahrer am Montag in der Heilbronner Karl-Wüst-Straße wohl einen stehenden PKW übersah, kam es dort gegen 18 Uhr zum Unfall. Der 16-Jährige hatte wohl nicht bemerkt, dass eine 21 Jahre alte Frau, die in ihrem Peugeot vor dem Jugendlichen fuhr, ihren Wagen verkehrsbedingt stoppen musste. Es kam zur Kollision zwischen dem Kraftrad und dem PKW, bei der der 16-Jährige leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

Gundelsheim: Weidezaun umgefahren

Bereits vergangene Woche kam es in Gundelsheim zu einem Verkehrsunfall an einer Pferdekoppel. Ein unbekannter Autofahrer muss zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr, und Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, vermutlich beim Wenden neben dem Weidegrundstück an dem Zaun hängen geblieben sein und diesen auf einer Länge von rund 15 Metern eingerissen haben. Der Verursacher fuhr daraufhin einfach davon, ohne den Unfall zu melden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Weide befindet sich knapp 50 Meter neben der Kreisstraße 2159 zwischen Gundelsheim und Obergriesheim, hinter einem Maisfeld. Die Weide ist über einen Wiesenweg, der an dem Maisfeld entlangführt zu erreichen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher haben, mögen sich telefonisch unter der Nummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm melden.

Neckarsulm: Rote Ampel übersehen

Rund 40.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Montagmorgen. Ein 25-Jähriger fuhr gegen 5.40 Uhr in seinem Audi A3 auf der NSU-Straße in Neckarsulm. Der junge Mann übersah wohl, dass eine Ampel, auf Höhe eines der Werkstore eines großen Autobauers, für ihn "rot" zeigte und fuhr weiter. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem ordnungsgemäß abbiegenden Audi Q5 eines 33-Jährigen. Der Fahrer des Q5 wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

