POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Wartberg: Nächtlicher Gaststätteneinbruch

Eine Gaststätte in Wertheim-Wartberg war in der Nacht auf Montag Ziel von unbekannten Einbrechern. Die unerwünschten Gäste hebelten eine Tür des Gebäudes am Frankenplatz auf. Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, öffneten sie im Inneren gewaltsam die Kasse, einen Spiel- und einen Zigarettenautomaten. Daraus entwendeten sie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 9189-0 mit dem Polizeirevier Wertheim in Verbindung zu setzen.

Boxberg: Über 50.000 Euro Sachschaden bei Aquaplaning-Unfall

Mit seinem Porsche ist ein 47-Jähriger am Sonntagabend bei Boxberg bei starkem Regen und nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Mann war gegen 18 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Autobahnausfahrten Boxberg und Ahorn unterwegs. Infolge von Aquaplaning kam der Pkw von der Fahrbahn ab und schleuderte mit seiner Fahrzeugfront unter die Schutzplanke, wo er stecken blieb. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 51.000 Euro.

