Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.09.2020 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Baumaterial entwendet - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten vermutlich am Freitagnachmittag Baumaterial von einem Betriebsgelände in Haßmersheim. Die Täter fuhren gegen 15 Uhr mit einem weißen Kastenwagen auf das Gelände der Firma in der Straße "Hummelsklinge". Kurze Zeit später lenkten sie den weißen Kastenwagen mit einer beladenen Ladefläche von dem Hof. Die Diebe entwendeten mehrere fünf Meter lange Leimbinder und Kanthölzer von dem Firmengelände. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Diebstahls und nach Zeugen die Angaben zu dem weißen Kastenwagen machen können. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden.

