POL-MG: Roller und Anhänger gestohlen

Unbekannte Täter haben am Freitag (26. Juni) in der Zeit von 8 bis 16 Uhr an der Duvenstraße in Odenkirchen einen grauen Roller der Marke Sachs gestohlen.

Ein orangefarbener Anhänger des Herstellers Unsinn verschwand an der Erkelenzer Straße in Rheindahlen. Er war dort von Donnerstag (25. Juni) um 19 Uhr bis zum Folgetag um 15.30 Uhr abgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

