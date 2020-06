Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Junge läuft gegen Pkw: Mit Verletzungen ins Krankenhaus

Mönchengladbach (ots)

Ein achtjähriger Junge ist am Montag, 29. Juni, gegen 12.40 Uhr bei einem Unfall in Lürrip am Jörespfad so schwer verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach ersten Feststellungen und übereinstimmenden Zeugenaussagen war der Junge auf dem Gehweg unterwegs, hatte sich dann - weiterlaufend - zu seiner Mutter herumgedreht und war gegen einen Pkw geprallt. Das Fahrzeug, mit dem ein 44-jähriger Mann aus einer Einmündung herausfahren wollte, hatte zu diesem Zeitpunkt gestanden. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell