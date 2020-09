Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.09.2020

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar/ Bremen/ Achim: Einbrecherbande festgenommen

Ermittlern der Kriminalpolizei Heilbronn ist ein Schlag gegen eine deutschlandweit operierende Einbrecherbande gelungen. Nachdem im Februar innerhalb von drei Tagen zweimal in die gleiche Wohnung in Lauffen am Neckar eingebrochen wurde, konnte die Spur der Tatverdächtigen nach umfangreichen Ermittlungen zum Diebesgut aufgenommen werden. Die Fährte führte zu einer aus dem Bereich Achim in Niedersachsen stammenden Bande. Nachdem diese sich in den Anfangszeiten der Corona-Pandemie zunächst mit Taten zurückgehalten hatte, konnten zwei Tatverdächtige im Rahmen der Ermittlungsmaßnahmen der Heilbronner Kriminalpolizei am vergangenen Freitag auf frischer Tat bei einem Einbruch in Bremen durch Spezialkräfte der Polizei Oldenburg festgenommen werden. Am nächsten Tag folgende Durchsuchungen in vier Objekten in Bremen und Achim förderten zahlreiche Beweismittel - unter anderem Diebesgut - zutage. Außerdem konnte dabei ein dritter Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Männer im Alter von 28, 29 und 34 Jahren, gegen die die Staatsanwaltschaft Heilbronn bereits im Vorfeld Haftbefehle beantragt hatte, wurden am Samstag in Bremen einem Ermittlungsrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

