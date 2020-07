Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unangemeldetes Tuning-Treffen des Baltic BBQ in Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (LK VR) (ots)

Am Samstag gegen 11:45 Uhr wurden der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mehrere Verkehrsgefährdungen im Bereich Ribnitz-Damgarten gemeldet. Bei der Kontrolle entsprechender Fahrzeuge an der Einfahrt zum Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes Pütnitz und nach diversen Recherchen im Internet wurde bekannt, dass dort ein Fahrzeug-Tuning-Treffen des Vereins Baltic BBQ mit knapp 500 Teilnehmern stattfinden soll. Umgehend wurden weitere Polizeikräfte aus den umliegenden Polizeirevieren für die Kontrolle der vielfach getunten Fahrzeuge zusammengezogen. Dabei wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Die Veranstaltung war nach bisherigen Erkenntnissen vorab nicht angemeldet, obwohl sie im Internet aktiv beworben wurde. In kooperativer Zusammenarbeit zwischen der Polizei, dem Landkreis Vorpommern-Rügen, der Stadt Ribnitz-Damgarten und dem Veranstalter wurde entschieden, das Tuning-Treffen trotzdem stattfinden zu lassen. Über mögliche nachträgliche Sanktionen gegen den Veranstalter wird nach abschließender Prüfung durch die Genehmigungsbehörde entschieden.

