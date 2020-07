POL-OH: Versuchter Einbruch in Hotel - Einbruch Baucontainer - Fahrraddiebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Versuchter Einbruch in Hotel

Fulda - Am frühem Freitagmorgen (10.07.), gegen 4:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Hotel in der Leipziger Straße einzubrechen. Die Täter wollten durch ein Fenster ins Gebäude eindringen und wurden dabei bemerkt. Daraufhin flüchteten sie auf ihren Mountainbikes und hinterließen 700 Euro Sachschaden.

Einbruch Baucontainer

Fulda - Zwischen Donnerstagabend (09.07.) und Freitagmorgen (10.07.) brache Unbekannte in der Bonifatiusstraße im Ortsteil Pilgerzell in einen Baucontainer ein und stahlen Werkzeug unbekannten Werts.

Fahrraddiebstahl

Fulda - Unbekannte stahlen am Samstagnachmittag (11.07.) im Zieherser Weg ein blaues Trekkingrad der Marke Stevens. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss an ein Geländer hinter der Richthalle angeschlossen und hatte einen Wert von 1.600 Euro.

