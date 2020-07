Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollerdiebstahl - Auto zerkratzt - Versuchter Einbruch in Gartenhütte und Fahrraddiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rollerdiebstahl

Bad Hersfeld - Samstagnacht (11.07.), gegen 03:30 Uhr, stahlen Unbekannte im Fichtenweg einen roten Roller mit dem Kennzeichen 159 LNR. Das Zweirad der Marke Kwang Yang parkte am Straßenrand und hatte einen Wert von 200 Euro.

Auto zerkratzt

Rotenburg a.d. Fulda - Am Donnerstag (09.07.) zerkratzten Unbekannte in der Dickenrücker Straße den Lack eines grauen Kia und verursachten 2.500 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug parkte auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus.

Versuchter Einbruch in Gartenhütte und Fahrraddiebstahl

Bebra - Am frühen Freitagmorgen (10.07.) versuchten Unbekannte in eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in der Heidaustraße einzubrechen. Als dies misslang stahlen die Täter ein auf dem Grundstück stehendes Fahrrad. Es entstand circa 200 Euro Gesamtschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

