POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Kradunfall auf der L 3160 zwischen Hatterode und Wallersdorf Die Erstmeldung hierzu erging um 13:03 Uhr

Am 12.07.20 um 12:53 Uhr, kam es zu einem Motorradunfall auf der L 3160 zwischen Hatterode und Wallersdorf. Ein 50-jähriger Kradfahrer aus der Landeshauptstadt Wiesbaden, der in einer Gruppe unterwegs war, geriet mit seiner BMW-Maschine in einer Kurve aufgrund eines Fahrfehlers gegen einen Randstein, stürzte in Folge dessen und war zunächst nicht ansprechbar. Sofort wurden die Rettungskräfte zur Unfallstelle entsandt. Vorsorglich auch ein Rettungshubschrauber. Die Verletzungen des Verunglückten waren zwar schwer aber nicht lebensbedrohlich, sodass der Hubschrauber nicht zum Einsatz kam. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,-- Euro. Nach den Aufräumarbeiten,an denen auch die örtliche Feuerwehr aus Wallersdorf eingesetzt war, konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Gefertigt: POK Eick, Polizeistation Alsfeld

