PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 14.09.2020

Limburg (ots)

1. Vorsicht beim Geldwechseln, Limburg, Grabenstraße, 12.09.2020, 10.30 Uhr, (pl)Eine 80-jährige Frau ist am Samstagvormittag in Limburg Opfer eines Trickdiebes geworden. Beim sogenannten Trick mit der Wechselfalle täuschen die Täter vor, Geld wechseln zu wollen. Dabei wandern flinke Finger in die Geldbörsen der Opfer und anschließend sind die Geldscheine verschwunden. So war es auch am Samstag gegen 10.30 Uhr in der Grabenstraße in Limburg. Der Täter wurde als etwa 40 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, mit dunklen, kurzen Haaren und sehr höflich beschrieben. Er war mit einer dunklen Jacke sowie einer dunklen, langen Hose bekleidet und soll deutsch mit Akzent gesprochen haben. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand auf Wechselgeld anspricht. Die Täter nutzen oft die Gelegenheit in den Momenten, in denen die Opfer ihre Geldbörsen sowieso in der Hand haben, wie beispielsweise an Parkschein- oder Geldautomaten. Wenn Sie hilfsbereit sein wollen, achten Sie darauf, dass Sie Ihre Geldbörse fest in der Hand halten und vom Ansprechpartner abgewandt nach passendem Kleingeld durchsuchen. Ganz wichtig: Die Finger eines Unbekannten haben an und in Ihrer Geldbörse nichts verloren!

2. Radmuttern gelöst, Limburg, Staffel, Elzer Straße, 28.08.2020, 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr, (pl)Unbekannte haben bereits Ende August auf einem Firmenparkplatz in der Elzer Straße in Staffel die Radmuttern eines weißen VW Golf gelockert. Glücklicherweise wurde der Fahrer am Freitag, den 28.08.2020, während der Fahrt durch Geräusche auf die gelockerten Radmuttern aufmerksam, so dass es zu keinem Schaden kam. Der betroffene Pkw war während des Freitags zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr auf dem Firmenparkplatz abgestellt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Pkw-Einbruch, Limburg a. d. Lahn, Vogelsbergstraße, Sonntag, 13.09.2020, 01:15 Uhr bis 01:45 Uhr, Dass man Wertgegenstände besser nicht im Auto liegen lässt, musste ein Autobesitzer in der Nacht zum Sonntag in der Vogelsbergstraße in Limburg erfahren. Pkw-Aufbrecher hatten in der Zeit zwischen 01:15 Uhr und 01:45 Uhr die Scheibe der Fahrertür des Pkw Skoda zerstört und im Anschluss die in der Türablage befindliche Geldbörse entwendet. Die Polizei empfiehlt Wertsachen nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Nehmen Sie Wertsachen und Ihre Geldbörse mit, denn ein Diebstahl hat nicht nur den finanziellen Verlust zur Folge. Es folgt meist auch eine zeitaufwändige Wiederbeschaffung gestohlener Dokumente. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Pkw zerkratzt, Villmar, Obere Scheunengasse, Freitag, 11.09.2020, 15:00 Uhr bis Samstag, 12.09.2020, 13:00 Uhr, Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto ist es im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmittag in Villmar gekommen. Durch unbekannte Täter wurde die Beifahrerseite eines roten Renaults zerkratzt. Der betroffene Pkw war in der Straße "Obere Scheunengasse" abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrssicherheitswoche "ROADPOL - Safety Days" (pl)Diese Woche findet die europaweite Aktion "ROADPOL - Safety Days" statt. Während der Aktionswoche findet am Mittwoch, den 16. September 2020, das europaweite Verkehrsprojekt EDWARD statt. EDWARD steht für "European Day Without A Road Death", den europäischen Tag ohne Verkehrstote. Ziel dieser Aktion ist es, die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren. Die Aktion soll alle Verkehrsteilnehmer dazu aufrufen, die eigene Haltung und das Verhalten im Straßenverkehr zu reflektieren, um dadurch die Zahl der Verkehrsopfer auf europäischen Straßen zu reduzieren. An der Aktionswoche wird sich auch das Polizeipräsidium Westhessen beteiligen und verschiedene Kontrollen durchführen. Machen Sie mit und geben Sie ihr Verkehrssicherheitsversprechen ab. Damit versprechen Sie, dass Sie sich im Straßenverkehr besonders aufmerksam verhalten werden, nicht nur am 16. September, sondern zu jeder Zeit, denn jeder Verkehrstote ist einer zu viel. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.roadpolsafetydays.eu.

