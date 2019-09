Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: Unfall auf der B 45 - zwei Leichtverletzte

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nicht mehr rechtzeitig seinen Audi A 3 zum Stillstand bringen konnte am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr ein aus Meckesheim stammender Mann, der auf der B 45 von Mauer in Richtung Bammental unterwegs war. Er krachte auf einen verkehrsbedingt auf Höhe der Tankstelle haltenden VW Golf einer Sinsheimerin, so dass an beiden Autos Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand. Der Verursacher wie auch die VW-Fahrerin klagten bei der Unfallaufnahme über leichte Verletzungen, benötigten aber vor Ort keine medizinische Versorgung. Er sieht einer Anzeige entgegen.

