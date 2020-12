Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Cannabisgeruch kommt aus der Wohnung 3.12.20, 14 Uhr

SchiltachSchiltach (ots)

Der intensive Geruch von Cannabis aus einer Wohnung hat die Polizei am Donnerstag aufmerksam werden lassen. Die Beamten waren in einem Wohngebiet in einer anderen Sache unterwegs und nahmen den auffälligen Geruch war. Als sie an der Tür eines Wohnungsbesitzers klingelten und die Wohnung betraten, stießen sie auf mehrere Gramm Marihuana und Haschisch. Der 33-jährige Mann musste die Beamten zum Polizeirevier begleiten, wo ihm Fingerabdrücke abgenommen und Bilder von ihm angefertigt wurden. Gegen ihn wird nun eine Anzeige gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft erstattet.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell