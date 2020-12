Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) 46-Jährige durch Auffahrunfall verletzt (03.12.2020)

SingenSingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer Verletzten und rund 13 000 Euro Gesamtsachschaden hat sich am Donnerstag gegen 13 Uhr kurz vor der Kreuzung Anton-Bruckner-Straße / Widerholdstraße in Singen ereignet. Eine 46-jährige Seat-Fahrerin fuhr auf der Anton-Bruckner-Straße in Richtung Kreuzung als sie verkehrsbedingt halten musste. Ein nachfolgender 19-jähriger VW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch die Kollision verletzte sich die Frau und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der VW, an dem Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

