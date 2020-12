Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Autofahrer übersieht Enduro-Fahrer 4.12.20, 6.30 Uhr

VöhringenVöhringen (ots)

Ein 44 Jahre alter Autofahrer ist in der Rottweiler Straße mit einem 19-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt. Der Ford-Fahrer bog von der Hölderlinstraße in die bevorrechtigte Rottweiler Straße ab, missachtete aber hierbei die Vorfahrt des von links kommenden Aprilia-Fahrers. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei auf 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell