POL-KN: (Schwarzwald-Baar-Kreis und Landkreis Tuttlingen) Vorsicht vor Taschendieben in Einkaufsmärkten! (03.12.2020)

St. Georgen, Donaueschingen, TuttlingenSt. Georgen, Donaueschingen, Tuttlingen (ots)

Die Polizei warnt vor Taschendieben, die derzeit in den Landkreisen ihr Unwesen treiben. Gestern kam es in St. Georgen, Donaueschingen und Tuttlingen zu mehreren Diebstählen. Die unbekannten Täter waren in verschiedenen Einkaufsmärkten aktiv. Sie nutzten die Unvorsichtigkeit ihrer Opfer, die ihre Einkaufstaschen und Geldbörsen in den Einkaufswägen kurze Zeit unbeaufsichtigt ließen. Bei diesen Diebstählen fielen den Tätern nicht nur Bargeld, sondern auch EC-Karten in die Hände, auf welche teilweise die PIN notiert waren. Dadurch kam es nach den Diebstählen noch zu Geldabhebungen an Geldautomaten. Der Schaden insgesamt beträgt mehrere tausend Euro.

Die Polizei warnt vor solchen Diebstählen und gibt folgende Ratschläge:

- Geldbörsen und Handtaschen nie unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen lassen! Auch ein kurzer Moment der Unachtsamkeit oder eine Ablenkung genügt den Tätern für den Diebstahl - Auch nach dem Einkauf beim Verstauen der Einkäufe auf die Geldbörse achten und sie nicht aus den Augen lassen - Beim Bezahlen an der Kasse immer aufmerkam sein und das Umfeld beobachten. Bei der PIN-Eingabe mit der freien Hand das Tastenfeld abdecken - Auf eine EC-Karte NIEMALS die PIN notieren und sie auch nicht im Geldbeutel hinterlegen

Weitere Hinweise gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de

