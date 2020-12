Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht

Landkreis Tuttlingen) Beim Überholen frontal mit entgegenkommendem Auto kollidiert (03.12.2020)

Seitingen-OberflachtSeitingen-Oberflacht (ots)

Vier verletzte Verkehrsteilnehmer und Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Donnerstag gegen 8 Uhr auf der K 5914 ereignet hat. Eine 20-jährige Jeep-Fahrerin fuhr auf der Kreisstraße von Seitingen-Oberflacht kommend in Richtung Gunningen. Als sie auf halber Strecke einen Lkw mit Tieflader überholte, übersah sie den entgegenkommenden BMW eines 47-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der BMW-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Freiwilligen Feuerwehren Seitingen-Oberflacht und Tuttlingen, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort kamen, befreit werden. Die Unfallverursacherin, der BMW-Fahrer sowie ein im BMW sitzendes Kleinkind wurden schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden. Der Beifahrer aus dem Jeep erlitt leichte Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Einsatzmaßnahmen war die K 5914 komplett gesperrt. Erste Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass vor dem Jeep ein weiteres, bislang unbekanntes Fahrzeug den Lkw überholte. Dieser Fahrer wird gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

