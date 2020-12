Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Weigheim) Autos stoßen frontal zusammen (01.12.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt rund 8.000 Euro Sachschaden ist es am Dienstag gegen 08.30 Uhr auf der Kreisstraße 5703 zwischen Weigheim und Mühlhausen gekommen. Ein 44-Jähriger fuhr mit einem Volkswagen Touran aus Richtung Weigheim und wollte an einem verkehrsbedingt stehenden Auto vorbeifahren. Aus entgegengesetzter Richtung kam ein Opel Insignia mit einem 42-jährigen Fahrer, der ebenfalls an einem wegen Schneefalls stehenden Auto vorbeifahren wollte. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, wobei die Insassen jedoch unverletzt blieben. An beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 4.000 Euro.

