Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kleintransporter kracht in Autobahn-Baustellenabsicherung (02.12.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Einen Unfall mit hohem Sachschaden hat am Mittwoch gegen 8.30 Uhr ein Fahrer eines Kleintransporters auf der Bundesautobahn 81 Höhe des Autobahndreieck Bad Dürrheim verursacht. Im diesem Bereich war in Fahrtrichtung Singen eine Tagesbaustelle eingerichtet. Diese war durch mehrere Vorankündigungen und zuletzt mit einem Lastwagen mit Warntafel auf der rechten Fahrspur vorschriftsmäßig abgesichert. Trotzdem prallte ein 51-Jähriger mit einem Ford Transit gegen das stehende und nicht zu übersehende Sicherungsfahrzeug. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt, jedoch entstand an seinem Transporter Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst transportierte den Ford ab. Den Schaden am Lastwagen mit der Warntafel schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

