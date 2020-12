Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen) Führerloses Auto rollt gegen Garagenfassade (02.12.2020)

EigeltingenEigeltingen (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 07.30 Uhr in Eigeltingen ereignet hat. Der 42-jährige Besitzer eines Mercedes wollte sein Auto warmlaufen lassen, hatte dieses jedoch nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert. Der Wagen rollte daraufhin rückwärts die Straße entlang. Während seiner führerlosen Fahrt kollidierte der Mercedes mit einer Mauer, der Fassade eines Gebäudes und wurde schlussendlich von einem Garagentor gestoppt. Die Mauer wurde teilweise zerstört, die Fassade beschädigt und das Garagentor eingedrückt. Das Fahrzeug des 42-Jährigen wurde am Heck erheblich beschädigt.

