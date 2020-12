Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beim Linksabbiegen Auto gerammt (01.12.2020)

Villingen-Schwenningen

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt rund 8.000 Euro Sachschaden ist es am Dienstag gegen 15 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 5734 zur Straße "Römerweg" gekommen. Ein 61-jähriger fuhr mit einem Mitsubishi auf der Kreisstraße aus Richtung Marbach kommend und bog nach links in den "Römerweg" ein. Dabei übersah er eine 54-jährige Skoda-Fahrerin, die im Römerweg an der Einmündung stand. Der Mitsubishi prallte in die rechte Seite des stehenden Skoda. Beide Insassen blieben unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos lud ein Abschleppwagen auf.

